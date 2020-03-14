Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Москва, 14 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, который предусматривает закрытие сухопутных участков границы с Польшей и Норвегией. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Глава правительства 12 марта провел совещание, посвященное борьбе с распространением инфекции на территории страны. По его итогам были приняты несколько решений.

Предусматривается временное приостановление пропуска иностранных граждан через сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией с 15 марта. Исключение составят граждане Белоруссии, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России.

«Минздраву России довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении новой коронавирусной инфекции и ее лечении», — говорится в сообщении.

Одной из мер также стало бесперебойное производство в России средств защиты и дезинфекции для профилактики смертельно опасной болезни. Соответствующую информацию об имеющихся в стране возможностях правительству должен представить до 16 марта Минпромторг.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По данным на 14 марта, заразились уже более 145 тысяч человек, при этом свыше пяти тысяч скончались. Удалось вылечить около 72 тысяч человек.

Многие страны вынуждены были принять меры предосторожности, в том числе ввести карантин, чтобы не допустить распространения инфекции, которая затронула уже более сотни стран.

Россия с 13 марта временно ограничила авиасообщение с некоторыми европейскими государствами — с Италией, Испанией, Францией и Германией. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ.