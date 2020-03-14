«Главная дачница России» Ганичкина дала советы по подготовке к новому сезону

Москва, 14 марта. Начало нового дачного сезона не за горами, но далеко не все садоводы знают, как правильно к нему подготовиться. Автор книги по огородничеству Октябрина Ганичкина дала свои советы.

«Главная дачница России», как прозвали ее в народе, обратила внимание, что земле перед посадкой нужно уделить особое внимание. Сама Ганичкина уже подготовила теплицу, обработала ее и заменила почву — купила готовую землю.

Кроме того, садовод сделала лунки, чтобы в середине мая, когда она планирует заниматься рассадой, все уже было готово.

«Я сразу подготовила грядки — у меня есть грядка окультуренного торфа», — рассказала она Nation News.

Ганичкина порекомендовала использовать цеолит (минерал вулканического происхождения), который позволит поливать почву вдвое реже.

«Еще я обработала хвойные деревья от ожогов, потому что у нас часто горят хвойные деревья. Я обработала ели, тую, свою любимую сосну», — добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, когда лучше сажать картофель. Синоптик обратил внимание, что теплая зима и начало весны еще не повод считать территорию центральной России субтропиками. Поэтому традиционные сроки посадки картошки, по его мнению, лучше не менять — отложить на конец первой декады мая.