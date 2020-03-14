Помолодевшая и похудевшая Бабкина озадачила поклонников «новой» внешностью

Москва, 14 марта. Интернет-пользователи раскритиковали резко помолодевшую народную артистку РСФСР Надежду Бабкину — фанаты поспорили, новая внешность — заслуга пластического хирурга или фотошопа.

Звезда в преддверии своего 70-летия опубликовала фотографию, на которой она выглядит чересчур молодо. Певица пригласила своих поклонников на концерт и пообещала порадовать «неожиданными дуэтами с моими друзьями» и исполнить лучшие за 45 лет хиты с «Русской песней».

Фолловеров больше заинтересовала внешность звезды, нежели приглашение на концерт. Интернет-пользователи развели в комментариях к публикации дискуссию: это пластика или фотошоп. «Новая» внешность звезды явно озадачила поклонников.

«Обожаю. Откройте имя своего хирурга!» — написала tatyana_shogencukova.

«Это фотошоп! Изуродовали до неузнаваемости, на фото — страшная резиновая кукла…» — отметила akhtyrskaya_swet1962.

«Зачем такое фото, видно что фотошоп! Красивая женщина может позволить себе не использовать его. Не модно это, кстати», — подчеркнула elnikovatatiana.

«Зачем столько фильтров, но не 18 лет вам!» — возмутилась shaikhieva.leisan.

Поклонники звезды обратились к звезде с просьбой не создавать себе новую внешность с помощью фотошопа.

«Надежда Георгиевна, не разочаровывайте нас всех этим фото», — обратилась к знаменитости raduga_12345.

«Не надо желаемое выдавать за действительное.Это перебор!» — упрекнула певицу ninaimamnazarova.