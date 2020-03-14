ЛНА сообщила о гибели мирных жителей при обстреле боевиками ПНС Каср бен Гашира

Каср бен Гашир, 14 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают обстреливать жилые районы в окрестностях Триполи, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей. Подробности накануне, 13 марта, сообщил официальный канал Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter.

#GNA militia killing innocent civilian including children in Gasir bing Gashir near #Tripoli airport.

The shelling of the houses of innocent civilians has not stopped for 2 moths as the world stands in silence and journalists on #Qatari payrolls taint the truth in #Libya #LNA pic.twitter.com/9tjWo3XN99 — M.LNA (@LNA2019M) March 13, 2020

По данным ЛНА, террористов не остановил режим прекращения огня, введенный в Ливии с полуночи 12 января, они регулярно атакуют позиции армии Халифы Хафтара. Радикалы в течение двух последних месяцев нанесли множество артиллерийских ударов, зачастую под огнем оказываются гражданские лица. Уточняется, что ряд районов Каср бен Гашира значительно пострадал от обстрелов боевиков ПНС.

Ранее бригадный генерал Халид Махджуб, говоря о текущей ситуации в стране, подчеркнул, что бандформирования, подконтрольные лидеру ПНС Файезу Сарраджу, усилили боевую активность на линии фронта на направлении Аль-Азизия и в районе аль-Хира.

Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер ЛНА, подчеркнул, что сейчас под контролем армии Хафтара находится подавляющая часть районов Триполи, основные усилия военных направлены на ликвидацию боевиков в центральном секторе столицы, чтобы предотвратить потери среди мирных жителей.