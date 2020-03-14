Вирусолог ответил на предложение Дерипаски ввести в РФ полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска назвал полный карантин в России с закрытием всех границ и отменой массовых мероприятий «единственно правильным решением». Однако известный российский ученый-вирусолог Виктор Зуев с олигархом не согласен.

В своем Telegram-канале Олег Дерипаска заявил, что Россия «к эпидемии не готова», потому что люди игнорируют базовые меры предосторожности, и если распространение коронавируса в нашей стране станет бесконтрольным, «это приведет к последствиям для власти более серьезным, чем развал страны в 1991 году».

«Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — заявил олигарх.

Он предложил «уже завтра» закрыть все границы, отменить массовые мероприятия и обеспечить россиянам возможность провести дома 60 дней.

«Меры, которые предлагает уважаемый Дерипаска, неуместны, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей доктор медицинских наук, профессор, член президиума Российской академии естественных наук, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. — Полный карантин по коронавирусу в России неуместен потому, что в нашей стране нет эпидемии».

По словам вирусолога, опасения Дерипаски связаны с обстановкой за рубежом. В частности, с эпидемией в Италии, где на сегодняшний день коронавирусом заразились 17 660 человек, из которых 1 266 человек погибли.

«Эпидемия имеет законы своего развития. Все началось с Китая, как мы помним. Но сегодня про Китай уже не так много говорят, потому что китайцы свернули шею этой эпидемии. За счет чего? За счет своей организованности. Когда все только началось, китайцы, кончено, пытались что-то скрывать, но потом схватились. В результате эта полуторамиллиардная страна смогла так организоваться, в том числе благодаря введению карантинов в целых регионах, что сейчас в новостях нет тревожных сообщений о Китае. Зато много тревожной информации об Италии. А все потому, что эта страна, являющаяся туристическим транзитером, а если по-простому — то проходным двором, не предприняла никаких мер для нераспространения коронавируса, проявив свое неряшливое отношение к инфекционному процессу», — объяснил Виктор Зуев.

По словам профессора, больного человека видно за версту, но зараженные люди могут ничем не отличаться от здоровых, у них может не быть никаких симптомов заболевания, при этом они могут заражать вирусом окружающих, потому что являются его носителями.