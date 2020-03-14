Профессор-пульмонолог Карабиненко предупредил об опасности коронавируса для легких

Профессор-пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко объяснил, какие изменения в легких могут произойти у тех, кто перенес пневмонию, вызванную новым коронавирусом, и кто находится в группе наибольшего риска.

Ранее ученые-медики Гонконга на основе проведенных исследований назвали наиболее тяжелые последствия коронавируса для легких. Как сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга, пациенты, излечившиеся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19, могут впоследствии страдать от ухудшения функции легких, от удушья при быстрой ходьбе и от других симптомов легочной недостаточности.

Куратор научно-практического направления по пульмонологии кафедры Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко подтвердил серьезность последствий для легких при тяжелом течении заболевания, вызванного COVID-19.

«Развитие фиброза легких и другие осложнения — это всегда последствия перенесенного тяжелого заболевания, — отметил профессор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Изменения в легких в случае заражения коронавирусом возможны только у лиц, которые находились в реанимационных отделениях, у которых было очень тяжелое течение заболевания, обширное воспаление легких с формированием — есть такое название — острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)».

ОРДС — это тяжелое опасное для жизни воспалительное поражение легких, для которого характерна диффузная инфильтрация и тяжелая гипоксемия, то есть состояние, при котором из-за снижения функции легких в кровь поступает недостаточно кислорода.

«Если в результате острого респираторного синдрома в легких развились фиброзные изменения, они действительно остаются на очень длительное время, — предупредил врач. — Такие люди становятся, по сути, инвалидами, которые вынуждены все время пользоваться кислородозамещающим лечением».

Профессор Карабиненко напомнил, кто находится в главной группе риска при заражении COVID-19.

«Это уже известный факт: в группе риска — пожилые люди старше 70 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом на фоне других хронических болезней. Это, например, болезнь курильщика, бронхиальная астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), тяжелая сердечная недостаточность и другие болезни внутренних органов, которые резко ослабляют защитные функции организма. Коронавирус, в основном, порождает людей именно с ослабленной защитной функцией организма. У кого нормальный иммунитет, те, даже заразившись коронавирусом, переносят заболевание в достаточно легкой форме или в форме вирусоносительства, то есть человек сам не болеет, но может передавать вирус другим», — напомнил Александр Карабиненко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала пандемией вспышку заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19. Всего в мире коронавирус выявлен в более, чем 130 странах, у более 140 тысяч человек. Большинство заболевших выздоравливает, но, тем не менее, число погибших уже превысило пять тысяч человек. В настоящее время одной из самых неблагополучных стран по коронавирусу является Италия. В России, благодаря своевременно принимаемым карантинным мерам, ситуация остается под контролем.

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