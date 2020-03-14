Самойлова прервала молчание и рассказала о скандале с Джиганом

Москва, 14 марта. Известная модель Оксана Самойлова решила прервать молчание и ответить на слухи, распространяющиеся вокруг ее отношений с рэпером Джиганом.

В своем аккаунте в Instagram Самойлова, собравшись с силами, дала комментарий по поводу произошедшего скандала. Она рассказала, что не планирует лишать супруга родительских прав. Девушка опровергла домыслы о том, что исполнитель, находясь в неадекватном состоянии, избивал супругу и их детей.

«Ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю», — призналась модель.

Самойлова поблагодарила всех неравнодушных к сложившейся ситуации за поддержку и сопереживания.

Подписчики мгновенно откликнулись на послание девушки. Они пожелали ей счастья и скорейшего разрешения всех проблем в ее семье.

В настоящее время Джиган находится в элитной клинике в США на реабилитации, где помогают бороться с алкогольной и наркотической зависимостью. Рэпер публиковал в своих социальных сетях странные посты, в которых просил прощения у супруги. Подписчиков возмутило такое неадекватное, на их взгляд, поведение, поэтому они настоятельно призывали отобрать у него телефон.

Адвокат Нарек Костанян не исключил, что вскоре пара из-за серьезной размолвки может развестись. Их брак длится с 2012 года, Самойлова и Джиган стали родителями трех дочерей и сына.