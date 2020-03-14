Совет Федерации утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в конституцию

Москва, 14 марта. Российские сенаторы приняли на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в конституцию.

За это решение проголосовали 164 членов Совета Федерации РФ, против был один. Воздержавшихся не было.

Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ, посвященный изменениям в основной закон.

Поправки в конституцию посвящены, в частности, новым требованиям, выдвигаемым к президенту РФ, членам правительствам, чиновникам разного уровня, а также запрещают отчуждение федеральных территорий.

Ранее поправки одобрили Государственная дума и Совет Федерации. Теперь глава государства должен направить документ в Конституционный суд, который в течение недели должен принять решение о соответствии изменений с основным законом.

Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.