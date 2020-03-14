Михалков раскрыл особенности психологии россиян

Москва, 14 марта. Русский человек имеет достаточно специфичную психологию: он может жалеть, что кто-то живет благополучнее него, но при этом быть абсолютно бескорыстным и готовым отдать последнюю рубашку тому, кто в ней нуждается. Такое мнение выразил киноактер и режиссер Никита Михалков, комментируя отношение россиян к богатым людям.

«К сожалению, психология русского человека искони достаточно специфична: не так жалко, что у меня корова сдохла, жалко, что у соседа жива. И при этом существуют абсолютное бескорыстие и открытость, человек последнюю рубашку отдаст тому, кому она нужна. Казалось бы, абсолютное отсутствие логики. И да, русский человек мечтает опустить 15 копеек в автомат и получить 80 миллионов», — раскрыл особенности психологии режиссер в интервью «АиФ».

По мнению Михалкова, стремление россиян к достойной жизни легким путем хорошо отражают такие известные фольклорные элементы, как ковер-самолет, скатерть-самобранка и сказочные герои Конек-Горбунок и Иван-дурак. Последний, как известно, в итоге получает все, в отличие от своих более смышленых братьев.

Режиссер уверен, что людям важно научиться понимать, благодаря чему у тех или иных сограждан появились деньги, и на что они расходуются.

В качестве двух разных категорий состоятельных россиян Михалков привел тех, кто легко обогатился в ельцинские времена, когда «одни наживались чудовищно, другие беднели с такой же скоростью», и других, вкладывающих средства в Россию, как предприниматель Олег Дерипаска.