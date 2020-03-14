Солист Little Big назвал адом съемки клипа для Евровидения

Москва, 14 марта. Участники петербургской рэйв-группы Little Big рассказали о съемках клипа на песню Uno, с которой они выступят на международном конкурсе Евровидение в Роттердаме.

По словам солиста группы Ильи Прусикина, об участии в конкурсе музыканты узнали только 2 марта. В результате снимать видеоклип пришлось в жатые сроки — всего за пять дней.

«И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду», — сказал вокалист в эфире шоу «Вечерний Ургант».

При этом, по словам Прусикина, композиция появилась раньше, ее писали не под конкурс.

Клип на композицию Uno российских музыкантов оказался самым популярным среди работ участников Евровидения-2020. За сутки клип посмотрели более 10 миллионов человек.

Многие музыканты и артисты поддержали петербургскую группу, которая представит Россию на песенном конкурсе, и считают, что у музыкантов есть все шансы на победу, отметил телеканал «360». Однако некоторые представители отечественного шоу-бизнеса усомнились, что Little Big принесет РФ победу на международном песенном конкурсе. Например, эстрадный певец Юрий Лоза раскритиковал творчество эпатажного коллектива из Северной столицы.

Песенный конкурс пройдет в этом году в Роттердаме в мае. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, финал — 16 мая, написал НСН.