Сирия, 14 марта. Сирия, 14 марта. ВВС США в очередной раз атаковали базы проиранских сил в Ираке и Сирии. Курдские боевики сбили насмерть ребенка в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армии (САА) и союзные силы: провели в Дейр-эз-Зоре рейд по поиску террористов «Исламского государства»1, потеряли в Ракке одного офицера.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в ходе патрулирования устроили ДТП, в ходе которого погиб ребёнок в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла ракетный удар по позициям проиранских формирований в Ираке и на востоке Сирии, в Дейр-эз-Зоре провели учения.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ¹): подозревается в покушении на офицера правительственной армии в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская армия провела серию рейдов в административном центре провинции городе Дейр-эз-Зор. По данным агентства Euphrates post, после обысков военнослужащие задержали нескольких лиц, подозреваемых в участии в диверсионной деятельности «спящих ячеек» «Исламского государства».

Как сообщает источник в сети Twitter (mohmad_rasheed), у города Меядин местные жители услышали пять мощных взрывов. По неподтвержденной информации, они были вызваны авиаударами ВВС США по позициям иранских войск.

В районе нефтегазового месторождения Аль-Омар отмечались ночью широкомасштабные военные маневры сил коалиции с применением тяжелой артиллерии, после чего над базой ВС США были запущены сигнальные световые ракеты.

Провинция Ракка

На юге провинции неизвестные боевики совершили нападение в поселке Субейха и подбросили самодельную бомбу в автомобиль. Как сообщает источник в сети Twitter (m3nati), транспортное средство принадлежало офицеру сирийской армии Мухаммеду Бади аль-Хусейну. В момент детонации СВУ он находился в автомобиле и погиб от полученных ожогов и ран. В покушении на офицера подозревают террористов «Исламского государства».

Провинция Хасака

В деревне Салихия боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) задавили ребенка. Как сообщает агентство Alk Habour, мальчик по имени Айяс Махаммед Дарвиш скончался на месте, попав под патрульный автомобиль так называемые сил безопасности SDF «Асайиш». Гибель гражданских под колесами курдских патрулей далеко не редкость. Днем ранее, в соседней провинции Дейр-эз-Зор «демократические силы» сбили насмерть жителя поселка Аль-Касра.

Ирак

Ночью в воздушном пространстве над провинцией Бабиль фиксировалась повышенная активность авиации международной коалиции. Местные источники сообщали о взрывах в городе Багдад, а также о звуках артиллерийских выстрелов. Поступали сведения об обстреле позиций «Хашд Шааби». Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь» (rybar).

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