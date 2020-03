Disney приостановила съемки фильмов из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 14 марта. Всемирно известная компания Disney решила приостановить производство нескольких картин из-за пандемии коронавируса.

Пока заморожены съемки новой версии «Русалочки», экранизации сказочных повестей о Питере Пэне, продолжения фильма «Дорогая, я уменьшил детей», перезагрузки картины «Один дома», драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль» и «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо.

Незадолго до этого прекратили снимать ленту Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», режиссер которой заподозрил у себя коронавирус. Пока неизвестно, когда производство запустят вновь.

