Иномарка столкнулась с поездом под Владимиром, два человека погибли

Владимир, 14 марта. Серьезное ДТП произошло в Киржачском районе Владимирской области с участием поезда и автомобиля, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе УМВД России региону.

Авария произошла около 02.20 14 марта на 16-м км автодороги «Кольчугино — Киржач». По предварительным данным, поезд сообщением «Кинешма — Москва» столкнулся с Hyundai. За рулем иномарки находился мужчина 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир 1991 года рождения погибли на месте происшествия. Пассажиры 2006, 2003 и 2002 года рождения с различными травмами госпитализированы.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.