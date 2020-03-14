Новый персонаж появится в «Сватах» вместо Артемьевой

Москва, 14 марта. Актрисе Людмиле Артемьевой нашли замену в седьмом сезоне сериала «Сваты». В картине появится новый персонаж.

В сериале появится новая героиня — мама Джека, будущего мужа Жени Ковалевой. В Сеть уже просочились кадры со съемочной площадки, на которых запечатлена героиня в деревенском пейзаже. Кто именно играет нового персонажа, пока не раскрывается.

Новость об уходе Артемьевой из «Сватов» шокировала поклонников сериала. Многие актеры, снимающиеся в кинокартине, подтвердили, что часть седьмого сезона снимали без Артемьевой. По некоторым источникам, причина ухода артистки кроется в зарплате — звезда была не довольна размером гонорара, который ей предложили за седьмой сезон.

Сейчас у актеров «Сватов» небольшой перерыв. Недавно завершились съемки первой части картины, летом артисты вновь встретятся для продолжения работы.

Режиссер комедийного сериала «Сваты» Андрей Яковлев допустил, что седьмой сезон станет последним. Выход эпизодов седьмого сезона запланирован на конец года.

Напомним, сериал «Сваты» попал в так называемый производственный ад из-за политической ситуации на Украине. Многим артистам, снимающимся в сериале, был запрещен въезд на Украину, где проходили съемки картины. Позднее было решено перенести место съемок в Белоруссию.