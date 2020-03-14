Гагарина проехала в метро незамеченной

Москва, 14 марта. Известная российская певица Полина Гагарина решила поехать на работу на метро, чтобы не опоздать, и смогла остаться незамеченной для поклонников.

В Instagram Stories исполнительница опубликовала селфи, сделанное на эскалаторе в столичной подземке, передает «Газета Кемерова».

Звезда, одетая в бежевое пальто, платок и прозрачные очки в широкой оправе, смогла благополучно добраться на общественном транспорте до места назначения и не вызвать ажиотажа среди других пользователей метрополитена, поскольку они ее не узнали.

«Да я бы и сама себя не узнала. Метро — вещь! Успеваю на работу!» — поделилась она с фанатами успехом.

Гагарина не уточнила, стала ли такая поездка первой за время ее звездной карьеры, но ответила на ряд других вопросов от поклонников — во время пребывания в метро она решила не терять времени и пообщаться с ними.

В частности, певица удовлетворила любопытство подписчиков относительно ее веса. Она рассказала, что при утреннем взвешивании увидела показатель 50,1 килограмма при росте в 170 см, сообщает «Пятый канал».

Кроме того, она рассказала, что ее концерт длится в среднем два часа, а также поделилась, что готовит для фанатов сюрприз — новую песню, записанную в дуэте с другим знаменитым представителем отечественной эстрады Сергеем Лазаревым.

Ранее в своем Instagram Гагарина публиковала с Лазаревым селфи, сообщая, что вместе артисты «готовят бомбу» для поклонников. Об этом рассказывал и певец. При этом никаких подробностей о песне ни один из артистов не раскрыл, оставив новый релиз в полной тайне.