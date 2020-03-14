Фанатов возмутил поход Билана в кино с крестником

Москва, 14 марта. Известный певец Дима Билан вывел в свет крестника Александра — сына звездной пары Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Они появились вместе на премьере мультфильма «Тролли. Мировой тур».

В новом творении американской киностудии DreamWorks голосом Билана заговорил один из персонажей, получивший имя Цветан. В оригинале его озвучил Джастин Тимберлейк. Увидеть мультфильм на больших экранах можно будет уже с 19 марта.

«Вот и состоялась большая премьера «Троллей»! Сходили вместе с крестником», — написал Билан в Instagram, где опубликовал видео и фотографии.

Судя по довольному лицу Саши, мероприятие ему очень понравилось. А вот у некоторых фанатов посты вызвали недоумение и даже возмущение. Подписчики Билана обратили внимание на папарацци, которые не дают ребенку «спокойно сходить в кино».

«Мне кажется, Саша жалеет, что автомат не настоящий. Настолько ему уже надоели все эти папарацци. Просто в кино, как обычный ребенок, сходить не может…» — сокрушается otkukushner.

Большинство подписчиков тем временем осыпали Билана и его крестника комплиментами.

«Дима, тебе очень идет быть папой!» — считает uylllii.

«Классный мальчик у Плющенко!» — добавила arm_grigoryan86.

На днях Плющенко показал, как тренирует своего младшего сына Сашу. В личном Instagram-аккаунте фигурист опубликовал видео с процессом домашней растяжки семилетнего мальчика, который пошел по стопам звездного отца.