Пользователи Windows пожаловались на сбои после установки обновления

Москва, 14 марта. Пользователи Windows 10 пожаловались на сбои после установки актуального обновления, сообщило издание Windows Latest.

Microsoft в рамках «вторника исправлений» представил патч KB4540673. Спустя некоторое время после установки пользователи стали жаловаться на проблемы. Некоторые владельцы указали, что после каждой перезагрузки появляются «синие экраны смерти». Ряд пользователей заявил, что система не позволяет запускать Windows даже в безопасном режиме, пишет SecurityLab.

Люди жалуются на сбои во время длительной установки обновления. Кроме того, иногда происходит очистка рабочего стола.

Ранее стало известно о решении основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса покинуть совет директоров компании. Бизнесмен намерен продолжить работать в качестве советника гендиректора по технологиям.