Саудовская Аравия приостановит международное авиасообщение на две недели

Эр-Рияд, 14 марта. Саудовская Аравия на две недели приостановит международное авиасообщение для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает МИД государства.

Рейсы будут отменены с утра воскресенья.

«Правительство королевства приняло решение приостановить выполнение международных рейсов на две недели (начиная с воскресенья 15 марта) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса», — говорится в Twitter ведомства.

Авиасообщение прервется в 11.00 по местному времени (совпадает с московским). О том, какие рейсы не подпадут под запрет, пока не сообщается.

Согласно последним данным, в королевстве зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом, 24 из них — за прошедшие сутки. Все инфицированные изолированы.

Еще в феврале, как пишет газета «Известия», саудовские власти приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине. Тогда же был ограничен въезд в государство «для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность».

Напомним, вспышка нового типа коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В среду, 11 марта, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что распространение заболевания приобрело характер пандемии. В мире зарегистрировано свыше 132 тысяч зараженных в более чем в 120 странах, около 5 тысяч человек скончались.

В Китае, который считается источником распространения инфекции, заявили, что пик эпидемии вируса в стране преодолен, и заболеваемость снижается.