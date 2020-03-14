Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса поездки

Москва, 14 марта. Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за путешествия, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса в мире.

Специалисты напомнили, что турист вправе требовать расторжения договора и возврата всей стоимости путевки, если поездка была запланирована в страну, где действует режим угрозы безопасности путешественников.

В Ростуризме добавили, что такое право распространяется и на государства, где соответствующий режим не вводили. Договор в таком случае может быть расторгнут из-за «существенного изменения обстоятельств», из которых исходили стороны при подписании документа, пишет Deita.ru.

«Необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором», — говорится в сообщении.

Примечательно, что если размер вычета не устроит туриста, он может оспорить действия туроператора в суде, передает «ФедералПресс». Бремя доказывания фактически понесенных расходов будет лежать на туроператоре.

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. От осложнений, вызванных заболеванием, уже скончалось более четырех тысяч человек.

Россия с 13 марта временно ограничила авиасообщение с некоторыми европейскими странами — с Италией, Испанией, Францией и Германией. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ.

Тем временем дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская копания» объявила, что предоставит россиянам возможность вернуть деньги за «невозвратные билеты» в период с 14 марта по 10 апреля.