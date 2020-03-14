Захарова отреагировала на высказывание Австралии о суде по делу МН17

Москва, 14 марта. Заявления официальных лиц Австралии о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под вопрос приверженность Канберры к установлению истины, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила о совместном заявлении премьер-министра Австралии Скота Моррисона и главы МИД страны Марис Пэйн о начале суда в Нидерландах по делу о крушении МН17. В нем, в частности, власти Австралии пытаются увязать консультации, проходящие между Москвой, Канберрой и Амстердамом, с утверждениями Гааги и Австралии об «ответственности РФ как государства за ее роль в крушении самолета» на Украине в 2014 году, указала Захарова.

«Заявления официальных лиц Австралии вновь ставят под вопрос добросовестность подхода Канберры к проведению вышеупомянутых консультаций и ее приверженность установлению истины», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова с сожалением отметила, что передергивание фактов и стремление подогнать реальность под уже сформировавшуюся в Австралии систему координат — традиция для Канберры. По ее мнению, в такой «системе» виновные могут быть просто «назначены», а неудобные для расследования материалы игнорироваться.

Напомним, летом 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

Совместная следственная группа (ССГ), начавшая расследования крушения лайнера, практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Группа отказалась от помощи Москвы и проигнорировала доказательства РФ о непричастности к трагедии.