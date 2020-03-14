Астролог назвала знаки зодиака, которые не любят просить прощения

Москва, 14 марта. Эксперт по астрологии и писательница Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые не любят просить прощения у окружающих.

Специалист считает, что извинения вовсе не делают людей слабее, как часто полагают в обществе.

«Гордость — хорошее качество, но когда она выходит на первый план, может помешать вашему личностному росту и негативно повлиять на отношения», — подчеркнула Шенвальд.

Особенно тяжело, по ее словам, извиняться Тельцам, поскольку они не просто упрямы, но также высоко ценят свою силу. Рожденные под знаком Водолея тоже слишком горды, чтобы говорить о своих промахах.

Как указала Шенвальд, не просят прощения, как правило, и Скорпионы, поскольку очень ранимы и чувствительны. Они не хотят, чтобы кто-то воспользовался их открытостью и нанес удар при удобном случае. Рожденные под этим знаком зодиака, по ее словам, всегда найдут способ, как переложить вину на окружающих.

Рыбы, принося извинения, начинают считать себя плохими людьми. Им тяжело ставить себя в беззащитное положение, поэтому этот знак зодиака старается оставаться в стороне от конфликтов.

У Дев же, по словам эксперта по астрологии, завышенные требования. Они редко могут перебороть себя, чтобы признать совершенные ошибки, не говоря уже о том, чтобы попросить прощения у окружающих.

Нынешний год проходит под знаком Белой металлической крысы. Как уточняли астрологи, среди тех, кому особенно провезет в 2020 году — Овен, Телец, Рак, Стрелец, Рыбы, Весы и особенно Лев. Удача ждет их на всех фронтах: и на личном (семья, создание пары, рождение детей), и на общественном (карьера и бизнес), и относительно финансов, и по части здоровья.