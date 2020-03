Кадры с премьеры чеховской «Чайки» с Эмилией Кларк появились в Сети

Москва, 13 марта. Кадры с премьеры спектакля «Чайка» в лондонском Playhouse Theatre с Эмилией Кларк в главной роли опубликовали в Сети. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Звезда популярного сериала «Игра престолов» сыграла в постановке режиссера Джейми Ллойда, который представил современную трактовку известной пьесы А.П. Чехова, написанную в период с 1895 по 1896 годы.

В новой версии «Чайки» актеры носят джинсы, объемные рубашки и футболки, а действие происходит на острове Мэн в Ирландском море, а не в России, как в оригинале.

На одном из опубликованных кадров видно, как Кларк целуется с британским актером Дэниелом Монксом, исполнившим роль писателя Константина Треплева.

Emilia Clarke kisses her co-star during West End debut in The Seagull https://t.co/8l9v87Ci0r via @DailyMailCeleb #EmiliaClarke #TheSeagull