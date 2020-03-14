Кадры с премьеры чеховской «Чайки» с Эмилией Кларк появились в Сети

Москва, 13 марта. Кадры с премьеры спектакля «Чайка» в лондонском Playhouse Theatre с Эмилией Кларк в главной роли опубликовали в Сети. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Звезда популярного сериала «Игра престолов» сыграла в постановке режиссера Джейми Ллойда, который представил современную трактовку известной пьесы А.П. Чехова, написанную в период с 1895 по 1896 годы.

В новой версии «Чайки» актеры носят джинсы, объемные рубашки и футболки, а действие происходит на острове Мэн в Ирландском море, а не в России, как в оригинале.

???? | Emilia Clarke e o elenco de #TheSeagull agradecendo ao público no fim da apresentação de hoje (13). pic.twitter.com/2KLckE0rj2 — Emilia Clarke Brasil (@emclarkebrasil) March 14, 2020

На одном из опубликованных кадров видно, как Кларк целуется с британским актером Дэниелом Монксом, исполнившим роль писателя Константина Треплева.

Emilia Clarke kisses her co-star during West End debut in The Seagull https://t.co/8l9v87Ci0r via @DailyMailCeleb #EmiliaClarke #TheSeagull — Peaky Blinders meets Game of Thrones Cast (@PeakyThrones1) March 13, 2020

В спектакле задействована Индира Варма, которая тоже снималась в фэнтези-шоу от HBO. Ей досталась роль Ирины Аркадиной — матери Треплева.

В постановке также можно увидеть Тэмзин Аутуэйт (Полина Шамраева), Роберта Гленистера (Петр Николаевич Сорин), Дэнни Ашока (Семен Медведенко), Томаса Харриса (Борис Тригорин) и других.

Отмечается, что спектакли будут идти до 30 мая.

Ранее Кларк, сыгравшая роль Дейенерис в «Игре престолов», рассказала, насколько тяжело ей далась заключительная сцена в сериале, где ее персонажу необходимо было говорить на вымышленном дотракийском языке. Она призналась, что выучить речь наизусть было для нее «сущим адом».