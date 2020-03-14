Экс-генсек НАТО Солана заразился коронавирусом

Мадрид, 14 марта. Бывший генсек НАТО Хавьер Солана госпитализирован в Мадриде, сданный им тест на заражение коронавирусом дал положительный результат.

Известно, что его состояние пока опасений не вызывает. В качестве меры предосторожности за ним наблюдают врачи.

В минувший понедельник экс-генсек Североатлантического альянса посещал мероприятие, участие в котором принимал глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая. Известно, что Испания — одна из тех стран, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса.

Солана занимал пост генсека НАТО с 1995 по 1999 год. После он работал в должности генсека Совета Европейского союза. Кроме того, Солана руководил испанским внешнеполитическим ведомством при премьер-министре Фелипе Гонслес Маркесе.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса во всем мире стали уже более четырех тысяч человек. Если в эпицентре COVID-2019, китайском городе Ухань эпидемия медленно, но пошла на спад, то в Европе и США сейчас наблюдается пик распространения смертельного заболевания.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса в мире.

Ранее в субботу стало известно, что от осложнений, вызванных COVID-2019, скончалась тетя известного ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора.