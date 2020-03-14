Психолог объяснил, почему россияне не паникуют из-за коронавируса

Москва, 14 марта. Россияне переживают по поводу коронавируса значительно меньше, чем граждане других стран, поскольку закалены другими трудностями, среди которых распространившаяся инфекция является далеко не самой страшной. Об этом заявил клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс.

По мнению медика, вирус не вызывает у граждан России такой паники, которая наблюдается, например, в Европе, из-за того, что страна неоднократно испытывала нестабильность, передает Nation News

«В общем, мы более опытные как общество. «Ну коронавирус…». Для нас, как для социума, это не так тревожно», — объяснил психолог в комментарии Nation News.

Хорс обратил внимание на то, что у молодого поколения россиян, которому не пришлось жить в 90-е и другие непростые периоды, коронавирус вызывает заметные опасения.

«Мое наблюдение, которое я могу подтвердить различными опросами, — если спросить, кто в нашем обществе боится коронавируса больше, а кто меньше, выяснится, что больше боятся молодые люди, у них больше страхов. Во-первых, они через этот опыт не проходили, а во-вторых, потому что сейчас, зачастую, детей воспитывая, стараются ограничить от боли и от реалий жизненных», — считает он.

По словам Хорса, современные люди в возрасте от 15 до 25 лет, реже — до 30, находятся в состоянии «жуткой системной депрессии», которая обусловлена тем, что в детстве их воспитывали в очень благоприятной среде, как иногда говорят — в тепличных условиях.

«В итоге, когда они выходят в реальный мир, у них эмоциональные трудности: оказывается, в нем есть конкуренция, агрессия, ограничения, и они от этого страдают. А тут еще и коронавирус! Поэтому молодая часть населения РФ страдает от коронавируса больше, чем люди, которым за 35–40. И при этом мы все меньше страдаем от него, чем западные страны», — резюмировал медик.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что число заболевших пневмонией в столице в январе увеличилось на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По данным ведомства,количество случаев заболевания в Москве, наоборот, снизилось, уточняет URA.RU.