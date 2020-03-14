Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

Милан, 14 марта. Итальянский врач Франческа Кортелларо, трудящаяся в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни людей, зараженных коронавирусом.

По словам доктора, тяжелобольные перед кончиной просят дать им возможность пообщаться с родными и близкими. Врач, как правило, разрешает использовать видеосвязь.

«Знаете, что самое драматичное в этом всем? Это наблюдать, как пациенты умирают в одиночестве, слушать, как они умоляют, чтобы им дали возможность попрощаться с их детьми и внуками», — призналась Кортелларо.

Врач уточнила, что пациенты в последние минуты жизни пребывают в ясном уме, смерть они встречают осознанно. По ее словам, у тяжелобольных пациентов нарколепсия не наблюдается.

«Такое ощущение, что они тонули, и вот они сами осознали, что утонут», — объяснила она.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, уже скончались более четырех тысяч человек. Италия превратилась в крупный очаг инфекции за пределами Китая. Именно в китайской провинции Хубэй впервые зафиксировали вспышку неизвестного ранее вируса.

Многим странам пришлось принять меры безопасности, чтобы не допустить распространение COVID-19. Во вторник правительство Италии ввело общенациональный карантин. Закрыли все учебные, культурные и развлекательные заведения в стране и отменили массовые мероприятия.