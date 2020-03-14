Врачи назвали тяжелые последствия коронавируса для легких человека

Пекин, 14 марта. У пациентов, излечившихся от коронавируса, наблюдается ослабление легочной функции и затрудненное дыхание при ходьбе. К такому выводу пришли китайские врачи, исследовав состояние 12 выздоровевших человек.

Оуэн Цзэн, являющийся главой центра инфекционных заболеваний больницы принцессы Маргарет, заявил, что как минимум у двоих излечившихся наблюдаются пониженные физические возможности.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20–30 процентов», – цитирует врача китайское издание South China Morning Post.

В настоящее время пациентов ожидает дальнейшее обследование. Оно покажет, насколько у них ослаблена легочная функция. Им также будет предложена физиотерапия. При этом медик добавил, что COVID-19 предположительно может способствовать развитию фиброза легких. При данном заболевании на дыхательных органах образуются полоски соединительных тканей, что затрудняет работу легких.

Ранее китайское издание Sohu заявило, что Россия является одним из немногих государств, которому удается сдерживать распространение нового типа коронавируса COVID-19 на территории страны.

В настоящий момент в России зарегистрировано лишь 45 случаев инфицирования, в то время как в других странах счет идет на тысячи. Например, в США коронавирусом заражены 1663 человека.