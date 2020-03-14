Американские ученые предупредили о смертельно опасной жаре

Москва, 14 марта. Американские ученые прогнозируют смертельно опасную жару, из-за которой могут пострадать свыше миллиарда человек, говорится в пресс-релизе Phys.org.

Ученые Ратгерского университета в США предупредили, что экстремальная жара и влажность могут затронуть районы, в которых проживают более 1,2 млрд человек.

По оценке экспертов, если глобальная температура повысится на полтора градуса относительно доиндустриальной эпохи, то пострадают 500 миллионов человек. При повышении температуры на два градуса, в зоне риска окажутся 800 миллионов человек. Если температура повысится на три градуса, то жертвами аномальной жары станут 1,2 млрд человек. Это может произойти к 2100 году, если ничего не изменится.

При этом планета уже нагрелась приблизительно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Ранее россиянам рассказали о самых действенных способах пережить жаркие дни. Эксперты считают, что облегчить жизнь в жару и снизить риск обострения каких-либо заболеваний можно, если придерживаться семи основных правил. Например, сократить уличные прогулки, отказаться от нахождения под солнцем в период с 12.00 до 17.00, а также не перегружать себя физическими нагрузками.