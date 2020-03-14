Гудков и Варнава признались, что видели друг друга голыми

Москва, 14 марта. Популярный юморист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу Екатерину Варнаву обнаженной. По его словам, она тоже заставала его голым.

Варнава и Гудков стали гостями YouTube-шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». 35-летняя артистка призналась, что всегда любила Гудкова, но их общение никогда не переходило за рамки приятельства и профессионального интереса.

«А я всегда хотела, чтобы все думали, что у нас роман», — сказала Варнава.

К слову, поводов для слухов о романе было предостаточно. Юмористы не раз помогали друг другу в шоу Comedy Woman, и у них могла пробежать иска.

«Мы видели голыми друг друга!» — отметил Гудков.

«Сашка классно застегивает лифчик», — подтвердила Екатерина.

Впрочем, шоумен признался, что не может видеть в Варнаве никого кроме коллеги по цеху. По его словам, он даже был удивлен, что юмористка закрутила роман с другим участником шоу Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым.

«Ведь в нашем коллективе мы все чувствовали себя немного асексуальными. Мы, как участники карточной колоды, даже не думали, что можем сблизиться», — добавил 37-летний комедийный актер.

Гудков тщательно скрывает свою личную жизнь, однако ходят слухи, что он завязал романтические отношения со стилистом Марией Чекалиной.

Екатерина Варнава начала встречаться с Дмитрием Хрусталевым в 2012 году. Спустя два года пара рассталась, сумев сохранить теплые отношения.