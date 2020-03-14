Американские военные направляли боевиков для диверсий в Идлибе

Дамаск, 14 марта. Спецслужбы Сирии узнали, что американские военнослужащие отправляли специально нанятых боевиков для осуществления диверсий в провинции Идлиб. Об этом заявил задержанный за дезертирство экс-полковник Сирийской арабской армии Султан Аид Абделла Соуда.

Бывшего военнослужащего задержала в феврале этого года военная контрразведка. Мужчина хотел незаметно вернуться на территорию, которая контролируется Дамаском. Позже Соуда рассказал, что после побега он присоединился к боевикам группировки «Магавир ас-Саура» и прошел обучение подрывной деятельности у американцев.

Военные инструкторы снабжали одеждой, которую носят террористы и оружием, которое завозилось через Саудовскую Аравию и Иорданию. Он также отметил, что военный контингент США отправлял обученных боевиков на задания и платил гонорар – около 500 долларов, сообщает РИА Новости.

«После подготовки у американских инструкторов, их (боевиков. – Прим. ФАН) отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести», – рассказал задержанный дезертир.

Он также отметил, что потом американцы изменили условия. Чтобы получить больше денег, от боевиков требовалось выполнять операции вне 55-километровой зоны базы «Ат-Танф», где располагается военный контингент США. Наемников отправляли в провинции Хасака и Идлиб.