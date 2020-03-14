Дезертир рассказал, что американцы убивают пытавшихся сбежать из «Эр-Рукбана» беженцев

Москва, 14 марта. Американские военные убивают беженцев, которые пытаются сбежать из лагеря «Эр-Рукбан», сообщил задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда. По его словам, ситуация в лагере очень критичная, люди не могут там нормально жить.

Соуда отметил, что люди бегут из лагеря, но это бывает крайне редко.

«Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300-400, иногда за 500 долларов они позволяют покинуть район 55-километровой зоны», — добавил он в беседе со спецслужбами, интервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные.

По его словам, ситуация в лагере беженцев очень тяжелая. У людей мало шансов нормально жить — нет воды, высокие цены, нет школ, дети беспризорные, указал Соуда. Впрочем, американцы разрешают ввоз гуманитарной помощи, которая распределяется среди обитателей лагеря, но этих продуктов очень мало, «просто чтобы люди не умерли».

Дезертир сообщил, что в лагере был в «принудительном порядке». По его словам, нужно было удерживать в повиновении жителей «Рукбана» и осуществлять пропускной режим.

Военная база США расположена в районе Ат-Танфа на сирийской-иорданской границе. «Эр-Рукбан» находится в 55-километровой зоне вокруг американской базы, которую контролируют военные Соединенных Штатов. Российские военные, представители МИД РФ и САР неоднократно заявляли, что ситуация в лагере беженцев близка к катастрофе.

Султан Аид Абделла Соуда был задержан минувшим месяцем при попытке вернуться на территорию, подконтрольную правительственным силам Сирии. Он рассказал, что был одним из боевиков группировки «Магавир ас-Саура», ходил на задания, за выполнение которых американцы платили 500 долларов, что для Сирии считается огромными деньгами.