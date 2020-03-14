Тетя Макгрегора скончалась от нового типа коронавируса

Дублин, 14 марта. Родная тетя ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора скончалась от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

По словам Макгрегора о смерти родственницы он узнал пару дней назад на съемках в телестудии.

«Эти фотографии сделаны несколько дней назад в студии в Дублине. Я должен был объявить миру о своем пожертвовании. Отличный день! С гордостью привел семью со мной в студию. Сидя в кресле, готовясь к прямому эфиру, мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить», – написал Макгрерор в своем блоге.

Боец также отметил, что пандемия нового коронавируса научит человечество хорошим привычкам, которые в будущем сделают людей сильными. Речь идет о гигиене рук, объясняет Макгрегор. По его словам, он старается всегда соблюдать чистоту, однако это получается не всегда.

Напомним, 12 марта американский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

По словам кинозвезды, супружеская пара почувствовала недомогание во время нахождения в Австралии. Хэнкс пишет, что они простудились, после чего начали чувствовать усталость и боль в теле. Помимо этого, у его жены был сильный озноб.