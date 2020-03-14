Автодилеры назвали модели авто, которые подорожают сильнее других в России

Москва, 14 марта. Специалисты назвали список автомобилей, которые в ближайшее время подорожают сильнее всего на фоне роста российской валюты.

Так, согласно данным автодилеров, заметное повышение цен ожидается на Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander и Corolla, Volkswagen Passat, Suzuki SX4 и Vitara, Skoda Superb, Kia Soul, Kia Picanto, Mitsubishi Pajero Sport, а также Mazda3.

По прогнозам экспертов, сложившаяся экономическая ситуация сильнее всего повлияет на цены автомобилей, которые импортируются из-за рубежа. Изменения их стоимости возможно в том числе из-за смены поставщика деталей. Дело в том, что китайские комплектующие для авто поставляются на конвейеры с задержкой из-за коронавируса.

В апреле ценники на машины вырастут примерно на 5%. Но к концу года стоимость может повыситься сразу на 10-15%. Так, например, специалисты прогнозируют рост цен на кроссовер Hyundai Creta, стоимость на который может вырасти на 10%, пишет портал «Твое Авто».

Предполагается, что автомобили отечественных марок подорожают менее всего. Однако небольшой рост ценников на Лады и УАЗ стоит ожидать, считают эксперты.

В течение прошедшей недели рубль обновил четырехлетние минимумы, упав за четыре дня на 4,06 рубля по отношению к доллару и на 3,32 рубля к евро. Курсы валют лихорадило вслед за обрушением крупнейших мировых рынков, а также существенного снижения цен на нефть. Обвал на нефтяном рынке был вызван срывом переговоров стран ОПЕК+, которые не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи. В итоге с апреля снимаются все ограничения на добычу в государствах — участниках прежнего альянса.