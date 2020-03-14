Ницой назвала произведения Пушкина и Достоевского «щупальцами русского мира»

Киев, 14 марта. Украинская писательница Лариса Ницой назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира».

«Пушкин, Лермонтов, Достоевский и так далее — это все щупальца русского мира, которые культивируются на Украине», — заявила автор книг для детей.

Ницой указала, что было неправильным отпраздновать 200-летие со дня рождения Пушкина, проигнорировав при этом 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша.

«Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это следует расценивать как щупальца русского мира», — высказала она свое мнение.

Ницой не раз выступала со скандальными заявлениями о русском языке и культуре. Писательница назвала «быдлом» украинцев, слушающих российскую музыку. В борьбе за «чистоту» украинского языкового пространства она предлагала привлечь полицию для контроля за соблюдением ограничений на использование «русскоязычного продукта».

Ранее стало известно, что Ницой готовит в Киеве премьеру рок-оперы «Штурм Москвы», посвященной бесславному походу гетмана Петра Сагайдачного на Москву в период Смуты. Неудачно попытавшись посадить своего сына на московский престол, Сагайдачный разграбил несколько российских городов, «сдал» полякам Чернигово-Северские земли, а уже через два года направил к русскому царю Михаилу Романову послов с просьбой принять под свое покровительство Запорожское войско, указав, что готов служить России за определенную плату.

В сентябре прошлого года националистка Ницой устроила скандал таксисту, который отказался говорить с ней по-украински. Водителя, приехавшего по вызову, она назвала «антиукраинской гнидой» и «насильником», заявив, что у нее «немеют руки и ноги» от такого сервиса.