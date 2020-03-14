Россия и Китай обсуждают создание совместной лунной базы

Москва, 14 марта. Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсудили создание совместной базы на Луне.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, речь идет о высоком уровне взаимодействия при освоении естественного спутника Земли.

«Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции подлежит дальнейшему обсуждению», — приводит агентство слова источника.

Этот вопрос, уточняет издание, планируется обсудить на одном из заседаний Российской академии наук по космосу. Основой для лунной базы станут посадочные аппараты, которые РФ и КНР планируют отправить на спутник в ближайшие годы.

Как сообщали ранее в «Роскосмосе», в рамках достигнутых двухсторонних договоренностей российский аппарат «Луна-26» должен будет выбрать места для посадок китайских космических аппаратов. Изучается также возможность установки научного оборудования на эти аппараты и проведение в дальнейшем совместных экспериментов. Россия и Китай планируют создать объединенный центр данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Орбитальная станция «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году. Еще через год планируется осуществить запуск посадочной станции «Луна-27». Следующим этапом станет отправка на спутник тяжелой посадочной станции, которая должна будет взять образцы грунта и доставить их на Землю.

Ранее «Известия» сообщили, что весной 2020 года на космодром «Плесецк» будет отправлена вторая тяжелая ракета «Ангара-А5» — ракеты этого типа планируется использовать для выведения тяжелых космических аппаратов на траектории полета к Луне.