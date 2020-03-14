Глава «Татспиртпрома» умер в казанском спортзале

Казань, 14 марта. Скончался генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов. По предварительной причине, причиной смерти предпринимателя мог стать оторвавшийся тромб во время тренировки в спортзале. Факт гибели бизнесмена подтвердили в пресс-службе компании.

Бизнесмену было 39 лет. По словам коллег бизнесмена, Миннахметов являлся «целеустремленного и креативного руководителя, который не боялся экспериментировать и умел ставить масштабные цели перед сотрудниками».

«Настоящий сын своей Республики, Ирек Джаудатович мечтал о том, что продукция Татарстана будет признана на международном уровне. Татарстанскому бизнесу будет не хватать ярких идей Ирека Джаудатовича, его инициативности и сильного духа, который характеризует весь татарстанский народ», — говорится в пресс-службе «Татспиртпром»

По информации местных изданий, похороны планируется провести в татарском селе Мигер, которое является родовым для семьи Миннахметовых.

В конце 2019 года в Лондоне погиб 49-летний бизнесмен из Волгограда Дмитрий Обретецкий. Он неделю пролежал в коме после того, как 23 ноября его сбил автомобиль. Мужчина не смог пережить серьезных травм головы, которые он получил в результате ДТП, пишет «Газета.ru».

Мужчина стал известен общественности во время матча Евро-2008 между сборными России и Голландии. Во время игры миллиардер растянул на голландской трибуне российский флаг с надписью «Волгоград».