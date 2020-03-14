«СтарХит» перечислил лучшие перлы Малышевой

Москва, 14 марта. Издание «СтарХит» перечислило самые запоминающиеся перлы врача и телеведущей Елены Малышевой, прозвучавшие в ее программе «Жить здорово!».

Авторская программа Малышевой на Первом канале посвящена серьезным и важным вопросам, касающимся здоровья человека. В своем шоу телеведущая старается простым и доступным для каждого языком рассказать о болезнях, особенностях организма и методах лечения. Но порой «креатив» авторов программы зашкаливает, и кадры из таких выпусков еще долго блуждают по Сети в виде всевозможных мемов, а фраза ведущей «это норма!» живет собственной жизнью, появляясь в комментариях по поводу тех или иных абсурдных событий. Так, в одной из передач зрительница появилась в образе мужского достоинства — темой программы было обрезание.

«Идею с наглядным обрезанием подала одна из редакторов передачи. Получилось прекрасно. Таким ярким примером мы донесли до людей суть операции. Мы просветили их в ярчайшей форме», — рассказала Малышева.

В другом выпуске врач учила зрителей правильно ходить в туалет. На примере своего соведущего — Германа Шаевича — она показала, как правильно пользоваться унитазом без лишнего вреда для здоровья.

Несмотря на критику со стороны хейтеров, Малышева продолжает свою просветительскую деятельность, помогая людям не только полезными советами от высококлассных профессионалов в области медицины.

«Перед каждым выпуском девять человек проходят реальное обследование по теме. Это может быть анализ крови или УЗИ, или дорогостоящее исследование. Я попала на передачу, посвященную раку шейки матки — пришлось сдать анализы. Процедура стоила не меньше 10 тысяч рублей, но для участников шоу — бесплатно», — рассказала гостья в студии.

Ранее «Известия» сообщили, что Малышева назвала «лучшую в мире» диету. Врач считает, что самым сбалансированным является «средиземноморский» образ питания.