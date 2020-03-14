Телеведущая Бадоева не может покинуть США из-за решения Трампа закрыть границы

Вашингтон, 14 марта. Жанна Бадоева, известная как автор и ведущая телепередач «Орел и решка» и «Жизнь других», вместе со съемочной группой «Первого канала» не может покинуть США. Причиной тому стало решение американского президента Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд людей из Европы из-за коронавируса.

Неделю назад Бадоева отправилась в Сан-Франциско и Майами для съемок телепередачи. Однако в четверг, 12 марта, Трамп запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании. Соответствующее решение было принято, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

В результате, российским телевизионщикам пришлось срочно прекратить съемки, однако Жанне Бадоевой все равно не удалось попасть к себе домой в Испанию. Как пишет «Газета.ru», на фоне решения властей США, приобретение билетов на все еще стоящие в расписании рейсы оказалось проблематичным.

Напомним, ранее американские СМИ заявили о том, что число заразившихся коронавирусом нового типа в США превысило 2 тысячи человек. Сообщается, что COVID-19 диагностировали у 2033 человек в 48 штатах и округе Колумбия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. По последним данным, им заразились более 142 тысячи человек.