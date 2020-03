Пользователи Сети вывели клип Little Big для Евровидения в тренды YouTube

Москва, 14 марта. Клип группы Little Big на песню Uno, с которой они представят Россию на Евровидении-2020, за сутки набрал более девяти млн просмотров, далеко обогнав своих конкурентов на официальном канале конкурса в YouTube. Зрители оставили почти 66 тыс. комментариев под видео, озаглавив ажиотаж вокруг песни: UNOVIRUS-20.

За сутки клип петербургской группы собрал 9,6 млн просмотров и почти 66 тыс. комментариев. И если в новостных лентах можно встретить массу критических отзывов, то на YouTube царит полное единогласие: зрители уже присудили Little Big победу. Несколько часов незатейливый клип остается номером первым на вкладке «В тренде».

Комментаторы не устают соревноваться, оставляя тысячи шуток под клипом.

Напомним, релиз клипа состоялся в ночь на пятницу в эфире программы «Вечерний Ургант». Трек напоминает другие работы коллектива — в нем слышатся зажигательные латиноамериканские мотивы. Слова крайне незатейливые, в припеве музыканты просто считают на испанском, пропуская при этом цифру три (этот факт стал отдельной темой для шуток).

Немало комментариев оставляют и иностранцы. Старые поклонники Little Big высказывают слова поддержки, а те, кто впервые их слышит, хвалят музыкантов за находчивость.

«Breaking news: Coronavirus from China was killed by Unovirus from Russia», — пишет Daniel Ellsberg [рус.: Срочные новости: Коронавирус из Китая убит уновирусом из России»].