Пользователи Сети вывели клип Little Big для Евровидения в тренды YouTube

Москва, 14 марта. Клип группы Little Big на песню Uno, с которой они представят Россию на Евровидении-2020, за сутки набрал более девяти млн просмотров, далеко обогнав своих конкурентов на официальном канале конкурса в YouTube. Зрители оставили почти 66 тыс. комментариев под видео, озаглавив ажиотаж вокруг песни: UNOVIRUS-20.

За сутки клип петербургской группы собрал 9,6 млн просмотров и почти 66 тыс. комментариев. И если в новостных лентах можно встретить массу критических отзывов, то на YouTube царит полное единогласие: зрители уже присудили Little Big победу. Несколько часов незатейливый клип остается номером первым на вкладке «В тренде».

«Вообще уже наплевать на Евровидение, судя по ютубу, они и так победители среди простых зрителей», — пишет Яна Петрова.

«Я пыталась уснуть уже несколько раз. Но каким-то образом у меня снова оказывается в руке телефон, и я захожу в ютуб. Уновирус. Я начинаю верить, что он существует», — отметила Ekaterina Morozova.

Комментаторы не устают соревноваться, оставляя тысячи шуток под клипом.

«Трамп объявил о музыкальном взломе Пентагона, из его телефона слышны фразы uno dos tres quattro see», — не упустил возможность напомнить главных политических трендах Роман Spanish.

«У Little Big концерт в Нидерландах, говорят, что какое-то Евровидение будет на разогреве», — озвучил одну из самых популярных шуток Alexander TOP1.

«Последний раз с таким мировым успехом в России рождался коммунизм! И, кстати, тоже под руководством Ильича», — добавил Мортус.

Напомним, релиз клипа состоялся в ночь на пятницу в эфире программы «Вечерний Ургант». Трек напоминает другие работы коллектива — в нем слышатся зажигательные латиноамериканские мотивы. Слова крайне незатейливые, в припеве музыканты просто считают на испанском, пропуская при этом цифру три (этот факт стал отдельной темой для шуток).

«Уно уно уно, дос, куатро. Мне кажется, что остальные слова мне больше в жизни не пригодятся», — уверен Радик Набиуллин.

Немало комментариев оставляют и иностранцы. Старые поклонники Little Big высказывают слова поддержки, а те, кто впервые их слышит, хвалят музыкантов за находчивость.

«Breaking news: Coronavirus from China was killed by Unovirus from Russia», — пишет Daniel Ellsberg [рус.: Срочные новости: Коронавирус из Китая убит уновирусом из России»].

«Испанские ритмы! Я учусь русский язык два года! Я люблю Little Big. Привет от Польши! Надеюсь, вы выиграете Евровидение», — добавила maiklike12.

«Я абсолютно влюблен в эту песню… От видеоклипа я ухмылялся от уха до уха и хихикал, как школьница, эта песня заставляет меня смеяться, улыбаться… Молодцы Россия, молодцы. Мир из Австралии», — добавил Michael Tomac.

«Мои 12 баллов из Испании, это будет потрясающе», — проголосовала за россиян Antolin.

«Это лучшая песня! 12 очков из Польши. Евровидение-2021 — в Москве, пожалуйста!!!» — не сдерживает эмоций Stulej 69.

Довольно большое количество шутливых комментариев от иностранцев было посвящено солисту группы The Hatters Юрию Музыченко, который в клипе выступил на бэк-вокале. Британцам он очень напомнил актера Колина Фаррелла. И, конечно же, не обошлось без шуток про татуировку с лицом солиста Little Big Ильи Прусикина на ягодице Музыченко.

Жители России после появления клипа Uno уверены, что в моду вернутся популярные в 1980-х брюки-клеш.

«Люди до 13 марта: Какие же клеш не модные. После 13 марта: Здравствуйте, мне пожалуйста 10 пар штанов синих и 3 желтых… Да, с дыркой тож сойдет», — пошутила Наталья Миллер.

По итогам тысяч комментариев можно констатировать, что песня уже получила новое название: UNOVIRUS-20.

Евровидение-2020 станет 65-м по счету в истории мероприятия. Масштабный конкурс пройдет с 12 по 16 мая, принимать его будет нидерландский город Роттердам. По результатам жеребьевки Little Big выступят 12 мая в рамках первой части первого полуфинала.