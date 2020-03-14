Врач Хорошев назвал преимущества электронного градусника над ртутным

Москва, 14 марта. Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев назвал оптимальный градусник для использования в домашних условиях.

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в многих офисах России начали измерять температуру сотрудникам. Как правило, для этого используются инфракрасные термометры, значительно упрощающие процедуру. Но в домашних условиях, отмечают специалисты, в таком градуснике нет особой нужды.

«Инфракрасный градусник стоит значительно дороже. Соотнося цену и точность измерения, предпочтение лучше отдать электронному термометру. Он долговременный и надежный. Но наши люди так устроены, что мы еще не научились доверять электронике. Но электронное измерение температуры — самое точное на сегодняшний день», — приводит слова Хорошева радио Sputnik.

По словам кардиолога, использовать можно и обычный ртутный градусник. Он довольно точен, но из-за ртути внутри может принести намного больше проблем.

«Ртутный градусник применять не стоит. Он точный, но опасный. Иметь ртутный термометр попросту небезопасно. Для обычного бытового применения самым точным является электронный градусник», — посоветовал Хорошев.

Ранее «Известия» сообщили, что врач и телеведущая Елена Малышева назвала обычное мытье рук с мылом главным средством защиты от коронавируса. По ее словам, спиртосодержащие гели стоит использовать лишь в том случае, если нет доступа к воде и мылу.

Эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. На сегодняшний день число зараженных по всему миру превысило 142 тысячи человек. 5370 заболевших скончались от осложнений, более 70 тысяч пациентов выздоровели.