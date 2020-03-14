Разведчик-ветеран рассказал, как ему удалось проникнуть на базу НАТО в Испании

Москва, 14 марта. Герой России, ветеран Службы внешней разведки (СНР) Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах ему удалось под прикрытием проникнуть на военную базу НАТО в Испании и заполучить секретные данные.

По словам Шевченко, в то время одним из направлений его работы было получение информации о политической ситуации в Испании после ухода в отставку Франциско Франко. Для выполнения секретного задания советскому разведчику было необходимо проникнуть на военную базу. В этом ему помогло увлечение живописью. Мужчина вышел на пленэр и на улице завел знакомство с иностранными военными.

«По традиции стал выходить с мольбертом на улицу, по которой шли на службу военные. С двумя из них завязался разговор. Пригласили выпить вина, хорошо провели время, подружились, выходные начали проводить вместе», – рассказал ветеран СНР.

Вскоре новые знакомые пригласили Шевченко на военную базу, а у советского разведчика уже была заготовлена тема для разговора. Мужчина поинтересовался у военнослужащих, что якобы газеты пишут о том, что продления присутствия базы не будет, поскольку Франциско Франко против этого.

В этот момент военные, у которых советский разведчик заслужил расположение, стали рассказывать, что ранее базу посетил главнокомандующий Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг. Состоялось секретное совещание, на котором обсуждалось будущее базы Альянса.

«Я начал задавать уточняющие вопросы и получил совершенно секретную информацию из первых рук, противоречащую публикуемой в СМИ», – пояснил Юрий Шевченко в интервью журналу РИО «Воронцово поле».

Военные НАТО рассказали ему все, о чем говорилось на совещании. В том числе, об условиях аренды территории и планах дальнейшего присутствия американского контингента. После разведчик направил телеграмму руководству и отправился в Москву. Председатель КГБ Юрий Андропов объявил Шевченко благодарность, лично вручил подарок и выговор за незаконное проникновение на военную базу.