Ветеран советской разведки Шевченко рассказал, как «взял под контроль» ЦРУ и Белый дом

Москва, 14 марта. Рассекреченный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 70-е годы прошлого века добывал секретные материалы о работе ЦРУ, Госдепа, НАТО и Белого дома.

По словам Шевченко, в Службе внешней разведки (СВР) он получил одно из ключевых направлений работы. В те годы главным противником СССР были США и НАТО.

«О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО», — поведал ветеран.

Он подчеркнул, что успешно выполнил все поставленные перед ним задачи.

«Единственное, до чего у меня не дошли руки, так это ФБР. Остальных я, что называется, взял под контроль», — рассказал разведчик.

В ходе работы ему удалось получить около 300 томов архивных дел под грифом «совершенно секретно» и под грифом cosmic, означающим наивысшую степень секретности.

Шевченко отметил, что руководство СССР в конце 70-х годов прошлого века получило документы Госдепартамента США и ЦРУ по ключевым вопросам раньше, чем они попали на стол американского президента Джимми Картера.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал Юрия Шевченко в числе семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших существенный вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

С 1969 года Шевченко регулярно вел разведывательную работу за рубежом, добывая ценные источники информации, вербуя людей, получая доступ к секретной документации. Активную разведдеятельность ветеран прекратил в 2001 году, после чего перешел на работу в Центр. За свои заслуги он получил множество наград, а в мае 2017 года указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России.