Родившийся в СССР Кедми назвал Израиль своей страной

Тель-Авив, 14 марта. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, родившийся в СССР, заявил, что «знает» Россию и испытывает к ней теплые чувства, но «своей» страной считает Израиль.

До эмиграции в Израиль Кедми носил фамилию Казаков. По его словам, страна рождения и взросления наложила свой отпечаток на его сознание и культуру. Экс-глава «Натив» заявил, что «знает» Россию и испытывает к ней теплые чувства как к родине.

«Но это не моя страна. Своей страной я считаю лишь ту, за которую согласен умирать и убивать. И это я делал только за страну, в которой живу. Никакая другая страна не может быть «своей». Ни за одну страну я не согласен умирать и убивать, кроме Израиля», — сказал он.

Говоря о своей национальной принадлежности, Кедми отметил, что относит себя к евреям не только по этническим, культурным и гражданским признакам. Он сообщил, что подтверждение этому кроется и в самовосприятии, и в результатах генетических тестов, а также в данных официальных документов СССР и Израиля.

«Я еврей-израильтянин. Есть евреи, которые не являются гражданами еврейского государства. А я гражданин Израиля, в нем живу, это мое единственное государство», — указал уроженец Советского Союза.

По данным из открытых источников, Кедми-Казаков уехал в Израиль в 1969 году, когда ему было 22 года. На протяжении многих лет он занимался репатриацией советских евреев, а в 90-е годы прошлого века был руководителем бюро по связям «Натив», специализирующимся на вопросах эмиграции. Эксперты утверждают, что Кедми помог переехать в Израиль примерно миллиону граждан бывшего СССР.

Ранее «Известия» сообщили, что Яков Кедми дал оценку плану НАТО на случай войны с Россией, заявив, что над ним «нельзя даже смеяться».