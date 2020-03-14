Росрезерв не допустит дефицита товаров первой необходимости в РФ

Москва, 14 марта. Замруководителя Росрезерва Игорь Гучас прокомментировал возможные перебои с товарами в российских магазинах, заверив россиян, что у ведомства есть все возможности, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости.

В некоторых странах Европы и отдельных городах США из-за пандемии коронавируса возникли перебои с некоторыми продуктами. Гучас в интервью KP.RU сообщил, что в России не должно возникнуть проблем с дефицитом тех или иных товаров. Он напомнил, что в РФ действует закон «О государственном материальном резерве», согласно которому «запасы госрезерва могут использоваться для оказания регулирующего воздействия на рынок».

«Делается это в форме товарных интервенций, то есть запасы направляются в открытую продажу», — уточнил он.

По его словам, в последний раз такая интервенция проводилась в 2013 году, чтобы поддержать затопленный Дальний Восток. Специалисты ведомства тогда отгрузили в торговые сети региона основные продовольственные товары, что позволило сдержать скачка цен.

«Кроме того, как показывает практика, чтобы успокоить спрос ажиотажного характера зачастую оказывается достаточным объявить лишь о намерении выпустить товары из государственного резерва», — добавил Гучас.

В качестве примера он привел 2006 год, когда «соляную панику» удалось остановить с появлением информации о готовности ведомства направить в магазины соль из запасов государства.

Ранее в пятницу супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пожаловалась на дефицит продуктов в американских супермаркетах. По словам Анастасии, на данный момент спасает только русский магазин. В американских супермаркетах закончились многие товары, в том числе туалетная бумага, консервы и макароны.

Эпидемия коронавируса вызвала панику также среди населения Турции. Жители Турции массово скупают продовольственные товары, опустошая полки магазинов. Жители Стамбула скупили практически все продукты длительного хранения в местных магазинах. Кроме того, были распроданы все предметы первой необходимости. Местные жители опасаются возникновения непредвиденных ситуаций в связи с распространением коронавируса.

Неделей ранее власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Как передавал RT, в ряде торговых центров в Европе и за ее пределами полки опустели, люди выстроились в очереди в гипермаркетах.