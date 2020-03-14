Рэпер ST и телеведущая Ассоль стали родителями

Москва, 14 марта. Рэп-исполнитель Александр ST Степанов и его супруга Ассоль Васильева стали родителями. О рождении девочки они рассказали своим подписчикам в Instagram.

Совместный снимок с младенцем пятницу опубликовал Степанов.

«Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали», – подписал фотографию исполнитель.

За день снимок молодого отца набрал более 121 тысяч отметок «мне нравится». В комментариях подписчики ST поздравили звездную семью и пожелали супругам и их дочери здоровья.

Вскоре первые семейные фотографии с новорожденной опубликовала в Instagram и молодая мама, Ассоль Васильева.

«Любовь выглядит так», – прокомментировала она.

Напомним, в середине февраля другая звездная пара, репер Джиган и модель Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. Жена подарила супругу сына. У пары еще подрастают дочери Ариела, Лея и Майя.

Радостной информацией музыкант поделился в своем блоге. Он опубликовал трогательное фото из палаты. Публикацию он сопроводил подписью «Давид Денисович Устименко. 18.02.2020». О том, что пара ждет наследника, стало известно в ноябре прошлого года. На фотографиях, опубликованных в Сети, Оксана Самойлова позировала, будучи беременной.