Рэпер ST и телеведущая Ассоль стали родителями

Москва, 14 марта. Рэп-исполнитель Александр ST Степанов и его супруга Ассоль Васильева стали родителями. О рождении девочки они рассказали своим подписчикам в Instagram.
Совместный снимок с младенцем пятницу опубликовал Степанов.
«Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали», – подписал фотографию исполнитель.
За день снимок молодого отца набрал более 121 тысяч отметок «мне нравится». В комментариях подписчики ST поздравили звездную семью и пожелали супругам и их дочери здоровья.
Вскоре первые семейные фотографии с новорожденной опубликовала в Instagram и молодая мама, Ассоль Васильева.
«Любовь выглядит так», – прокомментировала она.
Напомним, в середине февраля другая звездная пара, репер Джиган и модель Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. Жена подарила супругу сына. У пары еще подрастают дочери Ариела, Лея и Майя.
Радостной информацией музыкант поделился в своем блоге. Он опубликовал трогательное фото из палаты. Публикацию он сопроводил подписью «Давид Денисович Устименко. 18.02.2020». О том, что пара ждет наследника, стало известно в ноябре прошлого года. На фотографиях, опубликованных в Сети, Оксана Самойлова позировала, будучи беременной.