Автоэксперт Ревин объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль вождения

Москва, 14 марта. Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин объяснил, почему «пенсионерский» стиль вождения вреден для двигателя автомобиля.

По словам Ревина, современные коробки передач адаптированы для езды с малыми оборотами и высокой нагрузкой двигателя, но такой режим сокращает срок его службы.

«Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. Все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и на поршнях тоже», — отметил эксперт.

Он порекомендовал для увеличения срока службы двигателя периодически ездить на повышенных оборотах, что позволяет очищать от нагара камеры сгорания и свечи зажигания.

«Большое количество отработавших газов на высоких оборотах полезно и для очистки элементов турбокомпрессора», — добавил специалист.

Для этого нужно выехать на магистраль и разогнать двигатель до пяти тысяч оборотов в минуту, сохраняя их на протяжении минимум получаса. В случае с механической коробкой передач нужно ехать на четвертой при скорости порядка ста километров в час, а на «автомате» выбрать ручной режим управления и переключиться на одну-две передачи ниже.

«Эти рекомендации — для водителей, исповедующих спокойный стиль вождения, но желающих продлить срок службы двигателя», — подытожил Ревин.

Ранее «Известия» сообщили, что автомобилистов в европейской части Росси призвали пока не менять зимние шины, несмотря на временное потепление.