Бузова встревожила поклонников новостями о своем здоровье

Москва, 14 марта. Певица Ольги Бузовой встревожила своих поклонников новым постом в Instagram, рассказав о проблемах со здоровьем.

«Только что сделала МРТ и получила заключение врача. Не буду ни себя, ни вас пугать, но если не заняться спиной, то последствия будут не очень хорошими. Сейчас, видимо, произошло обострение на фоне стресса, который в моей профессии присутствует ежедневно», — написала артистка.

По словам певицы, врачи прописали ей физический покой, в связи с чем она извинилась перед поклонниками «за малую физическую активность на ближайших концертах».

Подписчики оставили массу комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления Бузовой.

«Можно же отпуск сделать или больничный. Зачем себя доводить до таких состояний», — пишет alina__lila.

«Не самое лучшее время сейчас чем-то серьезным болеть, берегите себя», — напомнила о пандемии коронавируса natalia_ditalia.

«Оля, ты такие умные вещи порой говоришь, хочется заходить и читать», — подписал sleepingelephant_.

«Правда, почему когда в машине поломка, мы ее сразу устраняем, а со своим здоровьем тянем. Выздоравливайте», — добавила rozzilike.

Точный диагноз Бузова не озвучила. Как сообщает Пятый канал, PR-менеджер артистки Антон Богославский также отказался рассказать о заключение докторов.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова впервые стала ведущей премии «Муз-ТВ 2020». Кроме нее, снова будут вести шоу Ксения Собчак и Максим Галкин, второй год подряд ведущим станет Александр Ревва, передавала «Газета.ру». Премия канала «Муз-ТВ» пройдет на «ВТБ-Арене» 5 июня 2020 года.