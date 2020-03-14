Билл Гейтс решил покинуть совет директоров Microsoft ради благотворительности

Вашингтон, 14 марта. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс принял решение покинуть совет директоров собственной компании. Предприниматель продолжит работу в качестве советника гендиректора по технологиям.

По заявлениям руководства Microsoft, Билл Гейтс пошел на такой шаг ради того, чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе глобальному здравоохранению, развитию образования и борьбе с изменением климата, сообщает РИА Новости.

Компания Microsoft была основана в апреле 1975 года Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация занимается производством программного обеспечения для персональных компьютеров, игровых приставок, мобильных телефонов и других устройств.

До июня 2008 года Гейтс являлся руководителем компании, однако после оставил должность, став неисполнительным председателем совета директоров. В 2014 году он ушел с данного поста. По последним данным, Билл Гейтс занимает третью строчку среди богатейших людей мира. Состояние бизнесмена насчитывает около 110 миллиардов долларов.

Однако состояние американского предпринимателя на минувшей неделе снизилось из-за ситуации на фондовых рынках. Серьезные потери также понесли глава Amazon Джефф Безос, и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Суммарно они лишились около 30 миллиардов долларов, пишет «Газета.ru».