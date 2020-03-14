Мартиросяна назвали «дворецким» на фото Алсу с вечеринки Чумакова

Москва, 14 марта. Певица Алсу выложила фото с дня рождения мужа экс-вокалистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук Алексея Чумакова, на снимке случайно оказался и юморист Гарик Мартиросян.

Чумаков устроил вечеринку в честь своего дня рождения, на празднике собрались многие российские звезды, среди которых были замечены Сосо Павлиашвили, Алсу, Гарик Мартиросян с супругой Жанной Левиной-Мартиросян, резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и другие.

В своем Instagram Алсу выложила фото с вечеринки Чумакова, сопроводив его поздравлением.

«Вчера был день рождения у очень талантливого артиста, вокалиста, актера, писателя, художника (талантливый человек талантлив во всем). Леш, ты все знаешь! Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе любим и дорог!» — написала певица.

Многие пользователи Сети обратили внимание на Мартиросяна, который случайно попал на это фото, сравнив его с «дворецким» и даже с «охранником».

«А что у вас охранник не довольный? На заднем плане», — спросила linarakhmetgareev.

«Хааа Гарик тут как дворецкий», — отметил raziel.adam.

«Вам там посторонний в синем костюме не сильно мешал?» — поинтересовался galacucka.

Также Алсу выложила фото, на котором она поздравляет именинника — звезда вживую спела перед собравшейся публикой, исполнив одну из самых популярных своих композиций — «Зимний сон», под которую Чумаков пригласил на медленный танец свою супругу.

Отметим, вечеринка была организована в испанском стиле. Мужчины пришли на праздник преимущественно в одежде темных тонов, а женщины блистали в ярких нарядах разных оттенков красного.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Алсу призналась в покупке голосов ради победы своей дочери в шоу «Голос. Дети» на Первом канале.