Украинка умерла в Италии от коронавируса

Киев, 14 марта. Находящаяся в Италии гражданка Украины скончалась от коронавируса в итальянской провинции Брешиа.

О смерти женщины сообщило в своем Twitter Министерство иностранных дел Украины.

«В итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о первой смерти от коронавируса нового типа на Украине. От осложнений скончалась жительница Житомира, которую госпитализировали в четверг. Родственники умершей, а также лица, с которыми она контактировала, остаются под медицинским наблюдением.

С 12 марта по 3 апреля на территории Украины действует карантин во всех учебных заведениях, также власти страны ввели запрет на проведение массовых мероприятий. С 17 марта Киев вводит ограничение на пассажирские авиасообщения, а с понедельника закрывает границу для всех иностранцев сроком на 14 дней. По официальным данным, на сегодняшний день на Украине подтверждено три случая заражения коронавирусом нового типа.

Китай информировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, в декабре прошлого года. Вскоре ученые выяснили, что в китайском городе Ухань началась эпидемия коронавируса нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией.

На сегодняшний день в мире заражены более 138 тысяч человек, заболевание зафиксировано на территории более чем 120 государств. Жертвами болезни стали 5097 человек, более 70,5 тысячи выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что школы Венгрии прекращают работу из-за коронавируса.