Власти США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Вашингтон, 14 марта. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против россиянина Дениса Сотникова. Власти США считают, что мужчина якобы мошенническим путем нанес ущерб инвесторам в 26 миллионов долларов.

По мнению стороны обвинения, россиянин оказался участником мошеннической схемы. Он будто бы «убеждал американских инвесторов купить фиктивные депозитные свидетельства», которые якобы предлагались через интернет-рекламу и поддельные сайты, сообщает РИА Новости.

Напомним, 11 марта американские власти уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова. Мужчина был доставлен в центр предварительного заключения на Манхеттене. Власти США подозревают его в хищении персональных данных жителей Калифорнии. Обвинение считает, что он якобы хотел в последующем продавать их для изготовления поддельных удостоверений личности.